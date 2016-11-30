Вчені присвоїли назву 113 елементу в таблиці Менделєєва

Про це йдеться в повідомленні японського інституту природничих наук «Рікен», фахівці якого раніше відкрили цей елемент, повідомляє "Газета.Ru".

Група вчених під керівництвом Косуке Моріті розпочала роботу з виявлення нового надважкого елемента в 2003 році на прискорювачі RILAC. Вперше елемент з номером 113 був успішно синтезований у 2004 році.

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31 грудня 2015 року відкриття вчених було офіційно підтверджено, а 18 березня вченими було запропоновано назву нового елементу.