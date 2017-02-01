Учені випробували програму, здатну "читати" думки паралізованих людей

В журналі PLOS Biology опубліковано дослідження, засноване на роботі з чотирма повністю паралізованими пацієнтами в швейцарській клініці, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Всі четверо учасників дослідження страждають на боковий аміотрофічний склероз у важкій формі і не можуть висловлювати свою реакцію на події навколо навіть з допомогою руху очей.

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Для того, щоб дати можливість їм відповідати на питання "так" або "ні", був використаний інтерфейс, що дозволяє "читати" думки пацієнта.

Робота комп'ютерної системи заснована на властивості клітин мозку, залежно від їх діяльності, змінювати рівень кисню в крові, що, в свою чергу, призводить до зміни кольору крові.

Для визначення кольору крові використовується інфрачервоне випромінювання: цей метод називається "спектроскопія у ближній інфрачервоній області".

За даними вчених, точність "читання думок" представленої системою становить приблизно 75%. Тобто для того, щоб бути впевненим, що комп'ютер вважав відповідь на питання правильно, питання треба повторити кілька разів.

За словами професора Уджвала Чаудхарі, можливість відповідати "так" і "ні" на прості питання значно покращить якість життя таких пацієнтів..

"Уявіть, що у вас немає ніяких засобів, щоб висловити свою волю. І потім у вас з'являється можливість сказати "так" або "ні" - це має велике значення", - говорить Чаудхарі.

В ході експерименту один з учасників дослідження кілька разів відмовився благословити свою дочку на заміжжя. Але, як уточнили автори дослідження, його дочка все-таки вирішила йти під вінець без батьківського благословення.