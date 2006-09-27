Volkswagen представить новий CrossGolf (фото)

Компанія Volkswagen представить на автосалоні в Парижі нову версію свого високого хечбека Golf Plus, повідомляє Auto-motor-und-sport.de. Автомобіль CrossGolf відрізняється від стандартної моделі пластиковим обвісом і новими бамперами, які роблять машину схожою на позашляховик.

Окрім зовнішнього пластикового обвісу CrossGolf відрізняється від стандартної моделі збільшеним до 200 міліметрів дорожнім просвітом і 17-дюймовими колісними дисками. Проте, на відміну від сучасних позашляховиків, CrossGolf залишився передньопривідною машиною і з технічного погляду мало відрізняється від звичайної версії.

Для Volkswagen CrossGolf пропонується чотири мотори. Це бензиновий двигун об`ємом 1,6 літра і потужністю 102 к.с., а також 1,4-літровий турбомотор у 140 к.с. Крім того, машина комплектуватиметься двома дизелями об`ємом 1,9 і 2,0 літра і потужністю 105 і 140 к.с. відповідно.

У Європі продаж новинки почнеться вже в листопаді цього року. Очікується, що CrossGolf займе нішу компактних позашляховиків у модельній гаммі Volkswagen до появи повнопривідної моделі Tiguan.

Автолента.ру