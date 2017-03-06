NASA попросило українського вченого допомоги із проектом заселення Марсу

Космічне агентство NASA вирішило залучити до проекту щодо колонізації Марсу українського дослідника Василя Тараса. Про це він особисто повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він повідомив, що NASA необхідні експерти із соціальних дисциплін, які спеціалізуються на стресах, конфліктах, груповій динаміці та психології.

«Місії NASA щодо Марсу потрібна наша допомога. Це дійсно здорово. Одне з найцікавіших запрошень, які я коли-небудь отримував. Марс», - написав Василь Тарас.

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Дослідник повідомив, що спеціалістів попросили підготувати та викласти свої ідеї щодо того, які проблеми соціально-культурного характеру можуть виникнути серед астронавтів.

«Жодних обіцянок щодо довгострокового співробітництва. Лише попередні обговорення», - написав Василь Тарас.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у людства з'явилося нове потенційне місце проживання – Плутон.

Американське космічне агентство NASA встановило, що на цій карликовій планеті є вода, а це означає, що в майбутньому люди можуть там жити, як і на Марсі. Астроном Анатолій Відьмаченко ніколи не переставав називати Плутон планетою, хоча його закордонні колеги вже 10 років навіть не перераховують його серед планет сонячної системи. А дарма, бо коли космічний апарат NASA сфотографував на Плутоні водяну кригу, цей об'єкт став можливим прихистком людства, якщо на Землі стане мало місця або щось піде не так.