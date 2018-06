Gmail повідомив про фішингову розсилку, замасковану під Google Docs

Компанія Google попередила користувачів поштового сервісу Gmail про шкідливість розсилки, замаскованої під сервіс Google Docs. Про це йдеться в повідомленні на сторінці сервісу в Twitter.

"Ми розслідуємо фішингові листи, які виглядають як Google Docs. Закликаємо вас не переходити за посиланнями і відзначати їх як фішинг", - сказано в повідомленні.

We are investigating a phishing email that appears as Google Docs. We encourage you not to click through, & report as phishing within Gmail. — Gmail (@gmail) May 3, 2017

Розсилка почала приходити 3 травня, відзначає Медуза. У листі, автором якого може бути вказаний знайомий одержувача, пропонується відкрити документ в Google Docs.

При переході по посиланню відкривається вікно, у якому користувачу пропонують дозволити управляти своїми листами і контактами програмі, яка називається Google Docs (але не має відношення до Google і є шкідливою).

Як зазначає The Verge, розсилка відрізняється від звичайного фішингу тим, що не переводить користувача на сторінку, схожу на поштовий сервіс, а діє всередині цього поштового сервісу, експлуатуючи існуючу можливість давати стороннім програмам доступ до акаунтів.

Як зазначили в Google, компанія вжила заходів для захисту користувачів. Зокрема, підроблені сторінки Google Docs були видалені, а акаунти-порушники відключені.

(1 of 3) Official Google Statement on Phishing Email: We have taken action to protect users against an email impersonating Google Docs... — Google Docs (@googledocs) May 3, 2017

Також в компанії відзначили, що працюють над тим, щоб запобігти такого роду підмінам у майбутньому.