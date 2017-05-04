Gmail повідомив про фішингову розсилку, замасковану під Google Docs
Компанія вжила заходів для захисту користувачів.
Компанія Google попередила користувачів поштового сервісу Gmail про шкідливість розсилки, замаскованої під сервіс Google Docs. Про це йдеться в повідомленні на сторінці сервісу в Twitter.
"Ми розслідуємо фішингові листи, які виглядають як Google Docs. Закликаємо вас не переходити за посиланнями і відзначати їх як фішинг", - сказано в повідомленні.
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We are investigating a phishing email that appears as Google Docs. We encourage you not to click through, & report as phishing within Gmail.— Gmail (@gmail) May 3, 2017
Розсилка почала приходити 3 травня, відзначає Медуза. У листі, автором якого може бути вказаний знайомий одержувача, пропонується відкрити документ в Google Docs.
При переході по посиланню відкривається вікно, у якому користувачу пропонують дозволити управляти своїми листами і контактами програмі, яка називається Google Docs (але не має відношення до Google і є шкідливою).
@zeynep Just got this as well. Super sophisticated. pic.twitter.com/l6c1ljSFIX— Zach Latta (@zachlatta) May 3, 2017
Як зазначає The Verge, розсилка відрізняється від звичайного фішингу тим, що не переводить користувача на сторінку, схожу на поштовий сервіс, а діє всередині цього поштового сервісу, експлуатуючи існуючу можливість давати стороннім програмам доступ до акаунтів.
Як зазначили в Google, компанія вжила заходів для захисту користувачів. Зокрема, підроблені сторінки Google Docs були видалені, а акаунти-порушники відключені.
(1 of 3) Official Google Statement on Phishing Email: We have taken action to protect users against an email impersonating Google Docs...— Google Docs (@googledocs) May 3, 2017
Також в компанії відзначили, що працюють над тим, щоб запобігти такого роду підмінам у майбутньому.