Астероїд Апофіс може зіткнутися з Землею в 2029 році

Астероїд Апофіс « у 2029 році може опинитися в небезпечному для Землі сусідстві». Таку думку висловив прес-секретар Головної астрономічної обсерваторії РАН Сергій Смирнов.

«Шестисотметрова глиба нічого хорошого, зокрема, для запланованих на цей час телекомунікаційних платформ з супутниками зв`язку на геостаціонарній орбіті не обіцяє», - відзначив він.

Але в даний час неможливо максимально точно розрахувати майбутню орбіту астероїда.

За словами прес-секретаря обсерваторії, «в 2012 році також очікується деяке зближення Апофіса з нашою планетою, тільки після цього ми зможемо остаточно визначити його орбіту в 2029 році. Для того, щоб упевнено прогнозувати, чи зіткнеться Апофіс із Землею, необхідно знати порядок цих цифр з точністю до десятків метрів», відзначив Смирнов.

Газета.ру