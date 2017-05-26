За нестачі сну мозок починає "пожирати" власні клітини та тканини - вчені

Однією з ключових причин того, що ми постійно маємо потребу в сні, є "прибирання мозку". Показано, що протягом цього часу гліальні клітини ведуть активне видалення небезпечних для нейронів побічних продуктів, передусім бета-амілоїдов, передає Naked Science.

Вчені виявили, що цей процес розвивається і при сильному дефіциті сну – лише в такому випадку він зовсім виходить з-під контролю, руйнуючи сам мозок.

"Чистку" мозку виробляють допоміжні клітини нервової тканини: мікрогліальні поглинають старі та пошкоджені клітини; астроцити розчищають непотрібні синапси, контакти між нейронами (цей процес називається прунінгом нейронів). Вчені зосередилися на другому з цих процесів і вивчили лабораторних мишей, дослідивши активність мозку у різних груп тварин. Одна група вивчалася одразу після 6-8 годин повноцінного сну ("ті, що відпочили"); друга – після сну, який час від часу переривався ("розбуджені"); третя – після зайвих 8 годин неспання ("невиспані"); нарешті, мишам четвертої групи не давали спати протягом 5 діб ("несплячі").

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У "відпочилих" тварин астроцити виявлялися в 5,7 відсотках синапсів, у "розбуджених" – 7,3. У мишей з разовим і постійним дефіцитом сну – в 8,4 і аж 13,5 відсотках синапсів відповідно. Що ще важливіше, у "несплячих" і просто "тих, хто невиспався" мишей астроцити виявляли незвичайну для себе фагоцитарну активність, швидко руйнуючи синапси.

За словами авторів, основною мішенню цієї діяльності є великі, старі контакти між нейронами – швидше за все, виконують важливі функції. У "несплячих" мишей підскочила й активність мікроглії – причому відомо, що зайве завзяття цих клітин може вести до розвитку хвороби Альцгеймера та інших нейродегенеративних процесів. Змучений дефіцитом сну мозок у прямому сенсі слова "утилізує" сам себе, поїдаючи свої власні клітини і тканини.

Раніше вчені Оксфордського університету знайшли іонний канал, який "перемикає" мозок людини зі сну на неспання і навпаки.