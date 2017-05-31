Німецький вчений провів аналіз ДНК єгипетських мумій і зробив несподіване відкриття

Згідно з даними аналізів ДНК з єгипетських мумій, стародавні єгиптяни мали мало спільного з нинішніми жителями цієї країни, а також з людьми, які проживають зараз у центральній і південній частинах Африки, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Як вказує в доповіді, опублікованій в журналі Nature Communications, німецький археолог Йоханнес Краузе, метою дослідження було конкретно з'ясувати ступіня спорідненості давніх і сучасних єгиптян.

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У результаті вчені дійшли висновку, що у жителів Стародавнього Єгипту був генотип, близький до жителів Близького Сходу - нинішньої Сирії, Іраку, Туреччини, Йорданії, Лівану та Ізраїлю.

Вони провели ДНК-аналізи приблизно 90 з поховань мумій, зроблених з XIV століття до нашої ери до IV століття до нашої ери в районі на південь від Каїра. Це допомогло дослідникам зрозуміти, як змінювалося населення Єгипту протягом цього періоду часу.

Вчені відзначають, що вплив генів жителів центральної і південної частин Африки на єгиптян став виявлятися лише починаючи з IV-V століть нашої ери. До цього ж генотип єгиптян залишався практично незмінним.

Як повідомляв УНІАН, у минулому році дослідники повідомили, що кинджал, виявлений в 1925 році після розкриття саркофага Тутанхамона, виготовлений з матеріалу неземного походження.