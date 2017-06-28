Через кібератаку МЗС довелось повернутись до старої системи оформлення віз в аеропортах

Міністерство закордонних справ України використало стару систему оформлення віз для іноземців в аеропортах, які прибували в Україну, через кібератаку на сайти українських органів влади. Про це у коментарі УНІАН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорєльцев.

Читайте такожЗа добу кіберполіція отримала понад тисячу повідомлень про хакерські атаки

"Ми, власне кажучи, просто використали систему, яка теж була в нашому розпорядженні. Це система, якою ми раніше користувалися активно до впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи (ІТС) «Віза», нової системи. І вона не потребує інтернету, для її роботи не потрібна мережа", - сказав дипломат.

"Коли виникла потреба від'єднатися від інтернету, ми виключили наші сервери і перейшли на стару систему, що дозволило виконати необхідний обсяг робіт, тобто оформити своєчасно всі візи іноземцям без зволікань в робочу режимі", - додав Погорєльцев.

За його словами, стара система була задіяна в аеропортах в Жулянах, Борисполі і меншою мірою в Одесі. Як зауважив дипломат, "скрізь в цьому була потреба".

Погорєльцев зазначив, що в МЗС відреагували належним чином, що "дозволило не стати жертвами цієї атаки", і тому "проблем не виникло".

Дипломат уточнив, що коли вже стався збій в системах інших органів центральної влади, тоді в МЗС "зрозуміли, що ситуація дуже складна, і прийняли таке рішення від'єднати сервери".

"Проблем не було, і якраз так співпало, що велика кількість (іноземців) прибули, в тому числі, наприклад з Об'єднаних Арабських Еміратів, і колеги в аеропорту фактично без затримки оформили у великій кількості іноземцям візи", - додав директор Департаменту консульської служби.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня найбільшої хакерської атаки, яка поширює вірус Petya.A, що блокує роботу комп'ютерних систем, зазнали українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, українські медіа і низка інших великих підприємств.