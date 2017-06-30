Збитки від атаки вірусу Petya.A у світі сягають 8 мільярдів доларів - експерт

Експерт із інформаційної безпеки та протидії кіберзагрозам Віталій Якушев розповів, що від атаки вірусу Petya.A у світі постраждало понад 60 країн. Збитки від атаки вірусу він оцінив у 8 млрд доларів.

Про це він заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1, передає ТСН.

Також, за його словами, перша велика хакерська атака в Україні відбулася в 2014 році на інформаційні системи ЦВК.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, українські медіа та інші великі підприємства зазнали масованої хакерської атаки, що поширює вірус Petya.A, який блокує роботу комп'ютерних систем. Вірус поширюється також в Росії, Англії, Індії та інших країнах Європи і Азії.

Вірус Petya.А шифрує дані на комп'ютері та вимагає викуп. Фахівці з комп'ютерної безпеки радять нічого не платити - жодних ключів після виплати грошей власники уражених комп'ютерів не отримують.

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Голова Глобальної програми Організації Об'єднаних Націй з кіберзлочинності Ніл Волш заявив, що слідчі досі не можуть встановити ініціаторів останньої глобальної кібератаки, але стратегія нападників вказує, що не гроші були основним мотивом їх дій.

За даними Нацполіціі, за останні дві доби 1508 юридичних і фізичних осіб звернулися до них із заявами про блокування роботи комп'ютерів, які стали жертвами найбільшої хакерської атаки, що поширює вірус Petya.A.