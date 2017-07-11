Перші великі організми на Землі могли змінюватися в розмірах у сотні разів

Одні з перших великих організмів на Землі вміли змінюватись в розмірах в сотні разів, в залежності від навколишнього середовища і харчування, з'ясували палеобіологи. Дослідження було опубліковане в журналі Nature Ecology and Evolution.

Рангеоморфи, що складаються з розгалужених трубочок, з'явилися в океані більш 571 млн років тому. Як показало дослідження, вони були здатні адаптувати розміри свого тіла до умов океану, і, мабуть, саме це дозволило їм вирости такими великими.

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Дослідники використовували комп'ютерну томографію, щоб детально вивчити один з видів рангеморфів, Avalofractus abaculus, представники якого були знайдені біля берегів острова Ньюфаундленд, Австралії та Великобританії. Їх розміри варіювалися від декількох сантиметрів до двох метрів. Далі за допомогою комп'ютерної симуляції вчені встановили залежність від умов середовища, зокрема, кількості поживних речовин – чим більше A. abaculus їх отримував, тим більшим ставав, при цьому зберігаючи ту ж кількість «гілочок».

Авторам роботи поки важко сказати, на які саме речовини реагував A. abaculus, але припускають, що в їх число входили також кисень і органічний вуглець.