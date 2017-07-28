На МКС відправляється корабель з космонавтами з США, Росії та Італії (фото, трансляція)

Ракета-носій з пілотованим кораблем "Союз МС-05" буде запущена о 18:41 за Києвом з космодрому "Байконур". На борту корабля перебуває екіпаж у складі російського космонавта Сергія Рязанського, американського астронавта Рендольфа Брезника та італійського космонавта Паоло Несполі, повідомляє "Роскосмос".

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Трансляція ведеться на YouTube-каналі NASA. Прибуття корабля на МКС планується в 1:00 по Києву 29 липня.

Очікується, що екіпаж проведе на станції 139 діб. На Землю космонавти повернуться в грудні.

Для Рязанського і Брезника це другий політ до станції, для Несполі - вже третій. На МКС прибуття нової експедиції очікують космонавт Роскосмосу" Федір Юрчихін і астронавти NASA Пеггі Уїтсон і Джек Фішер.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно на МКС з'явився робот-фотограф.