Вчені з'ясували, як з'явилися перші багатоклітинні організми

Причиною появи складних багатоклітинних організмів стало зростання кількості нижчих рослин, вважають дослідники з Австралійського національного університету. Про свої висновки вони розповіли в статті в журналі Nature.

Щоб з'ясувати це, вчені використовували подрібнені до порошку фрагменти древніх осадових порід. В порошку вони виявили велику кількість жирових молекул, характерних для клітин тварин і рослин, що вказує на існування складних багатоклітинних організмів вже 720-820 млн років тому.

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Згідно з гіпотезою «Землі-сніжка», 850-630 млн років тому планета була повністю покрита кіркою льоду. Льодовики, які то відступали, то наступали, перемололи гірські породи, в яких містився фосфор та інші поживні речовини. Коли Земля стала відтавати, всі ці речовини опинилися в океані, де до цього панували бактерії, що призвело до вибухового зростання планктону. По-перше, це дозволило стабілізувати рівень СО2 в атмосфері. По-друге - створило сприятливе середовище, яке в подальшому і дало поштовх до формування нових екосистем.