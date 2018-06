Вченим вдалося вперше зловити сигнал від нейтронних зірок, що злилися

Міжнародної обсерваторії LIGO, ймовірно вдалося зробити відкриття, давно очікуване астрономами.

Йдеться про першу в історії фіксації детектором LIGO гравітаційно-хвильового сигналу від пари нейтронних зірок, що злилися. Раніше цією колаборацією були зафіксовані три сигналу від пар злиття чорних дір – ефект, передбачена Загальною теорією відносності, пише "Газета.Ru".

18 серпня астроном Крейг Уїллер з Університету Техасу в Остіні натякнув в Twitter про новий сигналі з LIGO, у якого вдалося зафіксувати оптичний компонент. «New LIGO. Source with optical counterpart. Blow your sox off!», — написав він у своєму Твіттері. За даними видання New Scientist, мова йде про сигнал від двох нейтронних зірок.

Офіційний представник колаборації LIGO Девід Шумейкер, який не підтвердив і не спростував чутки. «Дуже хвилюючий науковий прогін О2 (який почався в листопаді 2016 року) завершиться 25 серпня. Ми з нетерпінням чекаємо, щоб в цей час опублікувати оновлення», — заявив він. Повідомляється, що незабаром після повідомлень оптичні телескопи, в тому числі космічний Hubble стали спостерігати за галактикою NGC 4993 в 130 млн світлових роках від нас, у якій зливаються нейтронні зірки.