Наразі росіяни активно перекидають штурмові підрозділи й у Запорізьку область.

Російські окупанти активізувалися в острівній зоні Дніпра в Херсонській області. Про це розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в етері телемарафону.

"Зокрема острів Білогрудий та Антонівські мости - автомобільний та залізничний. На острові Білогрудий ворог намагається захопити певний плацдарм. Тому що цей острів доволі недалеко від Херсона. І маючи там плацдарм, можна тримати під вогневим контролем декілька інших островів, проток. А також з цього плацдарму завдавати ударів і по Херсону. Противник намагається вже декілька днів поспіль проводити там штурмові дії, висадитися та утримати хоч якийсь плацдарм", - сказав Волошин.

Він додав, що росіяни активізувалися не лише в районі острова Білогрудий, а й в інших локаціях. За словами Волошина, раніше РФ тут проводила 3-4 штурми на добу, зараз ця кількість зросла до 8-10. Водночас речник Сил оборони півдня зазначив, що росіяни перекидають свої елітні бойові частини в Запорізьку область.

"Він звідти (з Херсонщини, - УНІАН) знімає морпіхів та десантників на їхні місця. В їхні смуги він заводить звичайні механізовані свої частини. А більш штурмові підрозділи для ведення активних штурмових дій він виводить на відновлення, поповнення і після цього він їх заведе в Запорізьку область. Це ті підрозділи, про які говорив Головнокомандувач генерал Сирський. Що противник накопичує в Запорізькій області сили та засоби", - додав Волошин.

Раніше про те, що Росія перекидає свої сили з Сумського на Запорізький напрямок розповідав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він зазначив, що окупанти планують там створити другий напрямок, на якому вестимуть активні бойові дії.

Водночас напередодні стало відомо про успішне ураження залізничного сполучення через окуповану частину Запорізької області. Зазначається, що в районі між Урожайним та Токмаком було підірвано залізничний потяг з цистернами.

