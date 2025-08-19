Голова МЗС Швейцарії підкреслив, що у його країни великий досвід у проведенні таких зустрічей.

Швейцарія готова надати російському диктатору Володимиру Путіну імунітет, якщо він приїде в країну для переговорів про мир в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс, пише Euractiv.

Зазначається, що Швейцарія зобов'язана заарештувати Путіна, оскільки Міжнародний кримінальний суд видав на нього ордер. Проте Кассіс зазначив, що за певних обставин російському диктатору дозволять в'їхати до Швейцарії.

"Минулого року швейцарський уряд визначив правила надання імунітету особі, щодо якої видано міжнародний ордер на арешт. Якщо ця особа приїде на мирну конференцію, а не з особистих причин", - сказав голова МЗС Швейцарії.

Кассіс додав, що Швейцарія повністю готова прийняти зустріч між Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Він наголосив на багаторічному досвіді своєї країни в проведенні подібних заходів.

Проте Кассіс зазначив, що Росія "охолола" до Швейцарії, яка вирішила приєднатися до санкцій, запроваджених країнами Європейського Союзу після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

"Мені сказали, що відтоді, як Швейцарія прийняла європейські санкції, вони (росіяни - УНІАН), природно, втратили частину бажання робити це у Швейцарії", - додав він.

У виданні нагадали, що раніше президент Франції Емманюель Макрон порушував питання про можливість проведення саміту між Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Він пропонував організувати таку зустріч у Європі, імовірно, у "нейтральній" країні.

"Я наполягаю на Женеві", - говорив Макрон в ефірі французького каналу LCI.

Де може відбутися зустріч Зеленського і Путіна

Раніше в Reuters із посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації США повідомили, що президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін можуть зустрітися в Угорщині. Тим часом президент Франції Емманюель Макрон в інтерв'ю телеканалу LCI заявив, що зустріч лідерів України та РФ може відбутися в Женеві.

Макрон зазначив, що для переговорів варто обрати "нейтральну" країну. За його словами, можливо, це буде Швейцарія.

