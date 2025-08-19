З моменту перших вимірів Вентіна втратив уже 1,7 кілометра завдовжки.

Італійський льодовик Вентіна, один із найбільших у північній Ломбардії, через зміну клімату скоротився настільки, що геологи більше не можуть проводити на ньому вимірювання методами, які використовували останні 130 років.

Як пише The Independent, після аномально спекотного літа фахівці виявили, що прості дерев'яні віхи, які десятиліттями служили орієнтиром для відстеження щорічного скорочення льодовика, поховані під обвалами та кам'яними завалами. Тепер місцевість вважається надто небезпечною для відвідування, і Ломбардська гляціологічна служба оголосила, що відтепер використовуватиме для спостережень аерофотозйомку з дронів та технології дистанційного зондування.

За даними геологів, льодовик Вентіна з моменту перших вимірів у 1895 році втратив уже 1,7 кілометра завдовжки. Особливо стрімко процес прискорився останніми роками: лише за минуле десятиліття льодовик скоротився на 431 метр, майже половина цього обсягу припала на період після 2021 року. Це яскравий приклад того, як глобальне потепління призводить до стрімкого зникнення європейських льодовиків та масштабних екологічних наслідків.

"Якщо до 1980-х років ми ще могли сподіватися на природні цикли відступу або хоча б на обмежені масштаби скорочення, то за останні 40 років відбуваються справді тривожні зміни", - зазначив Андреа Тоффалетті, представник Ломбардської гляціологічної служби.

Гірські льодовики Італії, розташовані в Альпах, Доломітах і центральних Апеннінах, скорочуються рік у рік. Причиною стають недостатні зимові опади та рекордна літня спека. Зазвичай влітку льодовики втрачають частину маси, а тала вода живить гірські струмки та річки. Але нинішні високі температури, як наголошує Тоффалетті, "більше не дозволяють зберігатися зимовому сніговому покриву, який підтримує цілісність льодовика".

"Щоб відновитися і залишатися в рівновазі, льодовику необхідно, щоб до кінця літа на його поверхні зберігалася певна кількість снігу, що залишився із зими. Але це відбувається дедалі рідше", — пояснив експерт.

За даними Ломбардської служби, Альпи є кліматичною "гарячою плямою": тут фіксується зростання температури вдвічі вище за середньосвітовий рівень з доіндустріальних часів. Внаслідок цього альпійські льодовики вже втратили понад 64% свого обсягу.

У лютому журнал Nature опублікував дослідження, згідно з яким світові льодовики в період з 2000 до 2011 року втрачали близько 255 мільярдів тонн льоду щорічно. Наступного десятиліття цей показник збільшився приблизно до 346 мільярдів тонн на рік.

Ситуації з льодовиками по всьому світу

Нагадаємо, нещодавно столиці американського штату Аляска, місту Джуно, загрожувала потужна повінь. Західні ЗМІ повідомили, що вода проривається з басейну, повз льодовика Менденхолл, який знаходиться приблизно за 19 кілометрів від Джуно, і є популярною туристичною пам'яткою.

У місті проживає понад 30 тисяч людей, а на околицях розташовані будинки неподалік озера Менденхолл, яке знаходиться біля підніжжя льодовика. Також йшлося, що багато будівель виходять прямо до річки Менденхолл, куди й прямувала небезпечна вода.

Крім того, ми розповідали, що у Гренландії зафіксували раніше небачений природній процес. Йдеться про існування підльодовикових озер.

