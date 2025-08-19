В адміністрації Трампа вважають, що зараз Путін як ніколи готовий до укладення мирної угоди з Україною.

Російський диктатор Володимир Путін під час останньої розмови з президентом США Дональдом Трампом наполіг на тому, щоб він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським один на один, хоча американський лідер пропонував влаштувати тристоронній саміт. Про це повідомляє Politico з посиланням на високопоставленого чиновника з американської адміністрації.

Реакція адміністрації США на саміт у Вашингтоні

Зазначається, що під час саміту у Вашингтоні за участю лідерів США, України та європейських країн, який відбувся 18 серпня, Трамп зателефонував Путіну. Президент США запропонував російському диктатору влаштувати тристоронню зустріч із Зеленським, але Путін відповів, що американському лідеру не потрібно приїжджати.

За словами співрозмовника видання, після цього команда Трампа почала працювати над цим питанням. Також спецпосланцю президента США Стіву Віткоффу доручили залагодити деякі розбіжності між сторонами.

"Мета скликання європейців полягала в тому, щоб сказати: "Ми тут головні, ви підпишете все, що ми скажемо. Європейці були налаштовані позитивно, але вони виснажливі", - заявив журналістам чиновник з адміністрації Трампа, говорячи про саміт у Вашингтоні.

Адміністрація Трампа вірить у те, що Путін готовий до миру

За його словами, Білий дім загалом залишився задоволений тим, як пройшла зустріч. Також він запевнив, що в адміністрації Трампа після телефонної розмови президента США з Путіним 18 серпня розвіялися всі побоювання з приводу того, як пройшла зустріч на Алясці.

"Після Аляски ми були раді, що Путін хоча б розмовляв і були ознаки того, що ми можемо вести переговори", - поділився чиновник.

Ще один чиновник з адміністрації Трампа наголосив, що Путін уперше став говорити про гарантії безпеки для України замість заперечення всіх пропозицій. Він заявив, що зустріч на Алясці посприяла цьому.

"Якби Аляска не увінчалася успіхом і Путін не дав нам невелику можливість, ми б не запросили європейців до Білого дому. Він (Путін - УНІАН) буде вести жорсткі переговори, але ця можливість величезна", - сказав чиновник.

Соратник президента США Стів Беннон у розмові з журналістами заявив, що Трамп робить для України набагато більше, ніж Європа, хоча російсько-українська війна є "європейською проблемою". Він додав:

"У нас тут є всі важелі впливу. Якщо ми не будемо фінансувати це, то все припиниться. Єдиний спосіб просунути цю справу - єдиний спосіб продовжувати це кожен день - це американські гроші та американська зброя. У європейців немає ні достатнього військового обладнання, ні фінансових коштів".

Беннон також висловив сподівання на те, що Трамп "перестане слухати сенаторів Ліндсі Грема, Тома Коттона і Мітча Макконнелла" і зрозуміє, що США не можуть дати жодних гарантій безпеки Україні, оскільки це "нерозривно зв'яже Америку з цим конфліктом".

Зустріч Зеленського і Путіна - важливі новини

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним може відбутися вже до кінця серпня. За його словами, президент США Дональд Трамп домовився про зустріч російського та українського президентів протягом наступних двох тижнів. Мерц зазначив, що поки місце зустрічі не визначено.

Крім того, Reuters із посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації США писало, що зустріч Зеленського і Путіна може відбутися в Угорщині. Тим часом президент Франції Емманюель Макрон в інтерв'ю телеканалу LCI говорив про те, що зустріч може відбутися в Женеві.

