Варіантом вирішення проблеми є перехід на оптоволоконні дрони, але вони все ще у меншості.

У війні дронів на російсько-українському фронті знайшлося своє "вузьке місце". Через велику кількість дронів у повітрі при обмеженому спектрі радіочастот пілоти часто заважають олне одному. А коли у справу втручаються оператори систем радіоелектронної боротьби, стає ще складніше, пише Business Insider.

Оператор дронів у Силах безпілотних систем України Димко Жлуктенко розповів виданню, що його підрозділ нещодавно постраждав від роботи "дружньої" системи РЕБ. За його словами, така ситуація часто виникає з великими розвідувальними дронами, оскільки "багато українських безпілотників використовують ті ж частоти, що й ворожі". Так було, наприклад, із російськими Zala та українськими Shark.

"Коли дружні засоби радіоелектронної боротьби намагаються глушити Залу, вони також глушать і Шарка", – пояснив Жлуктенко.

Відео дня

Боєць зазначив, що українським військовим доводиться координувати запуск своїх дронів, щоб уникнути випадкового придушення. За його словами, "на одній милі від лінії фронту в небі може бути понад 60 дронів". У його секторі, на відстані близько 5 км, зазвичай літають щонайменше три великі російські безпілотники. Проте в небі одночасно перебуває безліч інших апаратів, і часто складно визначити, кому вони належать.

Він також розповів, що через цю плутанину піхота іноді панікує: "Вони буквально перемикаються на всі частоти, щоб їх глушили, бо бояться".

Інший український оператор дронів на умовах анонімності підтвердив, що у бійців трапляються випадки, коли вони намагаються збити будь-який апарат, який бачать у небі.

Ця проблема особливо турбує західні армії, які розробляють власні програми використання малих дронів. Кадри з фронту в Україні демонструють, що солдати іноді не можуть одразу розпізнати, чи належить апарат своїм чи ворогу. У деяких випадках вони навіть відкривають вогонь, маючи лише кілька секунд для прийняття рішення.

Величезна кількість апаратів призводить не лише до дружніх глушінь, а й до випадків, коли оператори випадково отримують доступ до сигналів дронів противника та бачать їхні дані розвідки.

"Існує так багато дронів і лише обмежена кількість робочих частот, що канали передачі даних дронів можуть переключатися мимоволі. Українські та російські війська вирішують ці питання в режимі реального часу, а уроки, винесені з бойових дій, можуть вплинути на хід майбутніх воєн", - резюмує Business Insider.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, українські дронарі поставили на паузу дружбу російських нафтових компаній із нафтопереробними заводами Угорщини. Внаслідок влучаньь в нафтопровід "Дружба" він фактично припинив роботу.

Також ми розповідали, що російський прорив біля Покровська ліквідовано. Зараз українські оборонці добивають тих росіян, яким досі вдавалося вижити.

Вас також можуть зацікавити новини: