Запуск ШІ-модулю для ветеринарної ліцензії є першим кроком, далі планується масштабування на інші послуги.

В Україні запустили нову послугу оформлення ветеринарної ліцензії у "єДозвіл", який тепер супроводжуватиметься автоматичною перевіркою документів за допомогою штучного інтелекту. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки у Facebook.

Під час подання заяви система "єДозвіл" перевіряє документи і повертає інформацію у "Дію", що зменшує кількість відмов, пришвидшує розгляд заяв та знімає з державних експертів рутинні перевірки.

У Мінекономіки відмітили, що запуск ШІ-модулю для ветеринарної ліцензії лише перший крок. Далі планується масштабування на інші послуги.

Зазначається, що послуга доступна для ФОПів та керівників юридичних осіб по всій Україні. Подати заявку можна на порталі "Дія".

Як це працює:

подаєте заявку на порталі "Дія" і вона автоматично потрапляє в систему "єДозвіл";

ШІ аналізує заяву та дає рекомендації експерту;

протягом 10 робочих днів експерт приймає рішення;

отримуєте повідомлення з рішенням на електронну пошту або у кабінеті на порталі.

"Щойно реєстрацію схвалять — ліцензія ваша. Якщо потрібно буде доопрацювати заявку, експерт підкаже, які дані уточнити чи виправити для повторного подання", - повідомили в пресслужбі порталу "Дія".

Для того, щоб скористатись послугою, потрібно:

кваліфікований електронний підпис (КЕП);

інформація про приміщення (договір, що підтверджує право власності або користування);

документи про освіту керівника та спеціалістів;

дані про матеріально-технічну базу.

У лютому 2025 року повідомлялося, що в "Дії" буде ШІ-помічник, до якого українці звертатимуться, якщо виникнуть проблеми під час взаємодії з державою. При цьому для партнерів, які хочуть інтегрувати сервіси державного порталу, уже працює ШІ-чатбот "Наталка".

У травні стало відомо, що на порталі "Дія" вже цього року зʼявиться штучний інтелект, який допомагатиме знаходити послуги, довідки та навіть в перспективі спілкуватиметься голосом. Тоді повідомлялося, що достатньо буде просто описати свою ситуацію і "Дія" підкаже, що робити.

