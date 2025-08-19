Олександр Мілонов пішов воювати проти України понад рік тому.

Через поранення, отримане на війні проти України, загинув Олександр Мілонов, який є братом депутата держдуми РФ Віталія Мілонова. Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що Олександр Мілонов пішов воювати проти України понад рік тому. Під час бойових дій він дістав поранення, після чого був переведений на медслужбу, але пізніше його стан здоров'я різко погіршився.

РосЗМІ пишуть, що Олександр Мілонов служив у підрозділі розвідки так званої "ЛНР".

Відео дня

Відомо, що похорон брата Віталія Мілонова відбувся сьогодні, 19 серпня, на одному з кладовищ Пушкінського району Санкт-Петербурга.

ЗСУ ліквідували комбрига і начальника штабу російських морпіхів на Курщині - що відомо

Раніше стало відомо, що внаслідок удару по командному пункту в населеному пункті Кореневе в Курській області РФ 2 липня було ліквідовано щонайменше 10 російських старших офіцерів. Серед ліквідованих командир 155 окремої гвардійської ордена Жукова бригади морської піхоти полковник Ільїн Сергій, а також начальник штабу цієї бригади полковник Леонід Башкардін.

Унаслідок цього прильоту також було вбито заступника головнокомандувача Військово-морського флоту, генерал-майора РФ Михайла Гудкова. До цього він був командиром 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту.

Вас також можуть зацікавити новини: