Виявилося, майже половина туристів починають сумувати за домівкою вже через п'ять днів відпустки.

Багато людей, втомлених від роботи і домашніх клопотів, з нетерпінням чекають того часу, щоб вирушити у відпустку. В очікуванні омріяної поїздки здається, що ви готові відпочивати далеко від дому вічно. Однак на ділі багато туристів починають сумувати за домом набагато швидше, ніж ви думаєте.

Як пише The Mirror, нещодавнє дослідження DFS, у рамках якого було опитано 2000 відпочивальників, показало, що 46% британців починають сумувати за домом уже через п'ять днів відпустки.

"Для багатьох повернення з відпустки – це найкращий час, тому що ніщо не зрівняється з домашнім затишком... Часто вважається, що відпустка – це найвищий ступінь розслаблення, але після стресу в аеропорту, турбот про багаж і відсутності особистого простору багато хто починає сумувати за домом", – заявила представниця DFS Келлі Вайлс.

Відео дня

Так, 52% опитаних зазначили, що повернення додому – одна з найкращих речей у відпустці, а чверть респондентів зізнаються, що сумують через перспективу розлуки з рідними стінами.

При цьому багато відпускників зізналися, що вони беруть із собою на відпочинок деякі улюблені предмети з дому: 31% беруть із собою чайні пакетики, а 27% – свої рушники, а дехто навіть упаковує в поїздку подушки.

Корисні поради, щоб відпустка пройшла гладко

Як повідомляв УНІАН, раніше туристів застерегли від поширеної помилки на відпочинку, через яку вони ризикують втратити гроші.

Також курортникам розповіли про кілька поширених помилок гостей у 5-зіркових готелях.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.