Гарантії безпеки стали ключовою темою зустрічі Трампа із Зеленським та європейськими лідерами в Білому домі.

Під час учорашнього телефонного дзвінка президент США Дональд Трамп сказав російському лідеру Володимиру Путіну, що питання територіальних вимог мають обговорюватися безпосередньо з українським президентом Володимиром Зеленським. Про це пише видання Axios.

Повідомляється, що американський президент також додав, що російському лідеру варто бути "реалістом".

Axios пише, що гарантії безпеки стали ключовою темою зустрічі Трампа із Зеленським та європейськими лідерами в Білому домі. При цьому США і ЄС визнають, що для Путіна найскладнішим стане згода на присутність європейських військ в Україні, а для Зеленського - питання можливих територіальних поступок.

Відео дня

Крім того, джерело видання стверджує, що Путін під час переговорів із Трампом припустив ідею міжнародних гарантій безпеки для України, але запропонував включити до списку гарантів Китай.

Зустріч у Білому домі - останні новини

Видання Politico писало, що Путін під час останньої розмови з Трампом наполіг на тому, щоб він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським віч-на-віч, хоча американський лідер пропонував влаштувати тристоронній саміт. США вже почали працювати над цим, залучено і Стіфа Віткоффа.

Вас також можуть зацікавити новини: