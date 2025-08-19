Презентація найочікуванішої метроідванії відбудеться 21 серпня.

Team Cherry анонсувала презентацію Hollow Knight: Silksong, яка відбудеться 21 серпня о 17:30 за Києвом, розробники обіцяють важливе оголошення. Найімовірніше, це буде новий трейлер і, можливо, дата релізу.

Того ж дня, 21 серпня, Bloomberg випустить великий матеріал Джейсона Шрайера про семирічну розробку Silksong. Журналіст поспілкувався із засновниками студії Team Cherry і зібрав закулісні подробиці, тож історія створення гри розкриється разом із її новим показом

Нагадаємо, Silksong вперше анонсували ще в лютому 2019 року. За 6 років очікування проєкт встиг обрости статусом головного ігрового довгобуду, а у фандомі гри оселилося відчуття, що гра ніколи не вийде.

Наразі відомо, що реліз метроідванії заплановано на кінець цього року. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, а також на майбутній портативці Microsoft Xbox ROG Ally. Також кілька місяців тому розробники показали перші за довгий час скріншоти гри.

Раніше ми розповідали, що ведучий Gamescom 2025 натякнув на показ Hollow Knight: Silksong, виклавши фото з клоунським носом. "Уперше?", - підписав фотографію Джефф Кілі.

