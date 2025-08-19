Також експерти визначили, які автомобілі частіше стоять у гаражі, ніж їздять дорогами.

Найнадійніші сучасні автомобілі здатні без особливих зусиль проїхати понад 300 000 кілометрів. Деякі моделі досягають цього пробігу швидше, ніж інші.

У iSeeCars провели дослідження, під час якого було визначено автомобілі, на яких найбільше їздять їхні власники. Також експерти з'ясували, які моделі частіше стоять у гаражі, ніж їздять дорогами.

ТОП-10 автомобілів, на яких найбільше їздять їхні власники:

Chrysler Pacifica Chrysler Voyager Chrysler Pacifica Hybrid Chevrolet Malibu Chevrolet Suburban Nissan Armada Ford Mustang Convertible Ford Expedition Max GMC Yukon XL Kia Carnival

Мінівен Chrysler Pacifica залишається доволі популярною моделлю в США. Її найчастіше купують водії з великою родиною.

Експерти з'ясували, що в середньому власники Chrysler Pacifica щорічно проїжджають на своїх автомобілях близько 33 600 кілометрів. Цей показник у 1,7 раза перевищує середнє значення.

ТОП-10 автомобілів, на яких найменше їздять їхні власники:

Mazda MX-5 Miata GMC Hummer EV Mazda MX-5 Miata RF MINI Hardtop EV Mazda MX-30 EV MINI Кавертибіль Jeep Grand Cherokee plug-in hybrid Ford Mustang MINI Hardtop Ford F-150 Lightning

Спорткар Mazda MX-5 Miata залишається однією з найпопулярніших моделей у своєму сегменті. Проте багато власників цього авто не проїжджають на ньому сотні тисяч кілометрів за час експлуатації. За словами експертів, у середньому ці автомобілі проїжджають близько 8160 кілометрів за рік.

Найпопулярніший кросовер у світі

Раніше у Focus2Move назвали найпопулярніший кросовер у світі. Станом на перше півріччя 2025 року, лідером виявилася Toyota RAV4. Модель забезпечила собі частку ринку 2,4%.

Також популярними виявилися Tesla Model Y і Honda CR-V. Проте їхні частки на глобальному ринку знизилися.

