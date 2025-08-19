Найнадійніші сучасні автомобілі здатні без особливих зусиль проїхати понад 300 000 кілометрів. Деякі моделі досягають цього пробігу швидше, ніж інші.
У iSeeCars провели дослідження, під час якого було визначено автомобілі, на яких найбільше їздять їхні власники. Також експерти з'ясували, які моделі частіше стоять у гаражі, ніж їздять дорогами.
ТОП-10 автомобілів, на яких найбільше їздять їхні власники:
- Chrysler Pacifica
- Chrysler Voyager
- Chrysler Pacifica Hybrid
- Chevrolet Malibu
- Chevrolet Suburban
- Nissan Armada
- Ford Mustang Convertible
- Ford Expedition Max
- GMC Yukon XL
- Kia Carnival
Мінівен Chrysler Pacifica залишається доволі популярною моделлю в США. Її найчастіше купують водії з великою родиною.
Експерти з'ясували, що в середньому власники Chrysler Pacifica щорічно проїжджають на своїх автомобілях близько 33 600 кілометрів. Цей показник у 1,7 раза перевищує середнє значення.
ТОП-10 автомобілів, на яких найменше їздять їхні власники:
- Mazda MX-5 Miata
- GMC Hummer EV
- Mazda MX-5 Miata RF
- MINI Hardtop EV
- Mazda MX-30 EV
- MINI Кавертибіль
- Jeep Grand Cherokee plug-in hybrid
- Ford Mustang
- MINI Hardtop
- Ford F-150 Lightning
Спорткар Mazda MX-5 Miata залишається однією з найпопулярніших моделей у своєму сегменті. Проте багато власників цього авто не проїжджають на ньому сотні тисяч кілометрів за час експлуатації. За словами експертів, у середньому ці автомобілі проїжджають близько 8160 кілометрів за рік.
Найпопулярніший кросовер у світі
Раніше у Focus2Move назвали найпопулярніший кросовер у світі. Станом на перше півріччя 2025 року, лідером виявилася Toyota RAV4. Модель забезпечила собі частку ринку 2,4%.
Також популярними виявилися Tesla Model Y і Honda CR-V. Проте їхні частки на глобальному ринку знизилися.