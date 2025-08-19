У Німеччині вважають, що до цього має бути залучена й Організація Об'єднаних Націй.

Гарантії безпеки для України є ключовим фактором, аби досягти миру. Деталі поки що невідомі навіть після зустрічі у Вашингтоні, однак у Німеччині вже починають реагувати, пише tagesschau.

Зокрема міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль вважає, що в будь-яких моделях гарантій безпеки його країна також буде залучена.

"Зрештою це просто означає: ми підтримуємо Україну не тільки словами, а й діями. Гарантія безпеки означає надання допомоги в разі, якщо Росія не дотримуватиметься мирної угоди з Україною", - наголосив він.

Відео дня

Водночас нещодавно міністр висловився скептично щодо відправлення німецьких військ в Україну. Зокрема він зазначив, що такий крок "ймовірно, перевантажить" Німеччину.

Своєю чергою заступник глави фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Норберт Реттген недовірливо ставиться до готовності російського диктатора Володимира Путіна до миру.

За його словами, умови для використання німецьких солдатів як частину миротворчих сил він поки "взагалі не бачить".

"Він (Путін - УНІАН) навіть не хоче перемир'я", - зауважив Реттген.

Політик вважає, що в першу чергу потрібно посилити тиск на російського диктатора. Зокрема він запропонував конфіскувати 250 млрд доларів заморожених активів російського центрального банку та використати їх для підтримки України.

Водночас співголова Лівої партії Німеччини Ян ван Акен категорично проти будь-якого введення військ НАТО в Україну, а замість цього виступає за місію миротворців ООН.

"Звужуватись до солдатів НАТО або гарантій безпеки НАТО - це замало", - підкреслив він.

За його словами, розміщення військ НАТО в Україні є небезпечним, адже після перемир'я російські окупанти можуть почати зіткнення з ними.

"Ми знаємо це з усіх мирних угод: завжди є сутички, є непорозуміння, є провокації", - зауважив ван Акен.

Врешті-решт канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі у Білому домі позитивно оцінив результати перемовин.

"Мої очікування не тільки виправдалися, але й були перевершені. Все могло скластися інакше". Це доленосні дні для України та Європи", - сказав він.

За його словами, ясно одне, у питаннях гарантій безпеки для України має брати участь вся Європа.

Гарантії безпеки для України - останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів про переговори у Вашингтоні та запевнив, що гарантії безпеки будуть. За його словами, ця зустріч є значним кроком до завершення війни та до безпеки України й людей в країні.

"Уже працюємо над конкретним наповненням гарантій безпеки. Сьогодні продовжуємо координацію на рівні лідерів, будуть обговорення, готуємо відповідні формати. Продовжимо працювати й завтра. Радники з нацбезпеки зараз також перебувають у постійному контакті. Гарантії безпеки будуть", - наголосив Зеленський.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон відповів, які гарантії безпеки має отримати Україна для стабільного миру. За його словами, основною гарантією безпеки є українська армія, чисельністю в кілька сотень тисяч воїнів. Макрон також запевнив, що Франція, Велика Британія, Німеччина, Туреччина та інші країни готові проводити операції в повітрі, на морі та на суші.

Вас також можуть зацікавити новини: