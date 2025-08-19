В РФ планують продовжити заборону на експорт бензину.

Біржові ціни на бензин у Росії, після чергового удару українських безпілотників по нафтопереробному заводі у Волгограді, 19 серпня продовжили зростання, оновивши історичні рекорди, повідомляє Інтерфакс з посиланням на дані Санкт-Петербурзької товарно-сировинної біржі.

Вартість бензину марки Аі-92, за підсумками торгів 19 серпня зросла на 0,74%, до 72,044 тис. рублів за тонну.

Бензин марки Аі-95 подорожчав майже на 1%, до 81,154 тис. рублів за тонну. Ціни на 92-й та 95-й бензин оновили історичні максимуми, встановлені 18 серпня. Причиною зростання цін називають стурбованість учасників ринку обсягами пропозиції даного палива на внутрішньому ринку на тлі ремонтів НПЗ. Тобто, вони вважають, що палива на всіх охочих може не вистачити.

На тлі зростання цін на бензин, в Росії планують продовжити до кінця вересня заборону на експорт бензину і для виробників пального.

Удари по НПЗ Росії - останні новини

18 серпня стало відомо про зупинку роботи Волгоградського НПЗ щонайменше на місяць після низки атак по ньому українських безпілотників. В ніч на 19 серпня, регіональна влада Волгограда заявила про нову атаку "пташок" Сил оборони на підприємство. Після атаки на території заводу виникла пожежа.

В ніч на 15 серпня українські захисники вдарили по Сизранському НПЗ у Самарській області. За даними ЗМІ, підприємство зупинило роботу.

У ніч на 7 серпня Сили оборони України вибухово проінспектували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. За даними російських джерел, він переробляв 6,25 млн тонн на рік, а це 2,1% від загального обсягу нафтопереробки РФ.

