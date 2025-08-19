Священник зобов'язався довести чоловіка за 10 тис. доларів.

На Закарпатті прикордонники затримали священнослужителя одного з монастирів при спробі вивезти потенційного ухилянта за кордон, сховавши під рясами. Як розповіли у пресслужбі ДПСУ, хитрощі зловмисника викрили прикордонники Чопського загону.

З’ясувалося, що священнослужитель Української православної церкви за грошову винагороду намагався переправити через кордон військовозобов’язаного та сховав чоловіка у власному авто.

"За інформацією оперативників, прикордонний наряд в Ужгородському районі зупинив для перевірки автомобіль "Mercedes", що рухався у напрямку кордону. Кермував легковиком 50-річний чоловік, який надав прикордонному наряду для перевірки посвідчення священнослужителя одного з монастирів Закарпаття", - розповіли у ДПСУ.

Під час огляду машини прикордонники знайшли у салоні ще одну людину - аби непомітно проїхати повз контрольні пости, монах сховав чоловіка на задньому сидінні під рясами. За даними прикордонників, пасажир - 41-річний житель Сумщини, який жадав перетнути кордон.

Згодом священник зізнався, що сконтактувався з чоловіком через спільних знайомих і зобов’язався за 10 тис. доларів довезти його до кордону зі Словаччиною. За подорож той мав розрахуватися після вдалого перетину держрубежу.

Монах, розповіли у ДПСУ, забрав сумчанина у Києві та сховав під обрядовим вбранням.

На місце затримання викликали слідчо-оперативну групу Нацполіції. У діях священнослужителя вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 ККУ. Відповідне повідомлення вже надіслано на адресу Нацполіції. Йдеться, що "пасажиру" теж доведеться відповідати перед законом за незаконну спробу перетинання держкордону України.

На відео, яке оприлюднили прикордонники, можна побачити, як один з них оглядає машину і виявляє на задньому сидінні чоловік, який лежить під чорними рясами. "Добрий день… Що це ви під рясами?", - каже оперативник. Після цього "пасажир" починає вилазити з авто.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині прикордонники затримали чоловіка, який намагався незаконно виїхати за кордон та вибрав незвичайний тотальне чорний одяг та аксесуари. Під час перевірки рейсового автобуса військовослужбовці запримітили особу, одягнуту в стилі "total-black": чорна перука, сонцезахисні окуляри та атласна сукня. Зʼясувалося, що "панянка" - 30-річний чоловіки. Затриманий зізнався, що придбав одяг в одному з магазинів секонд-хенді в Одесі. Чоловік їхав разом зі своєю співмешканкою, щоб не привертати увагу інших пасажирів, пара зайняла останні місця в автобусі.

