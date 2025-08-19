Новий смартфон із Китаю потрапив до Книги рекордів Гіннесса: у чому його фішка

Крім рекордно тонкого і легкого корпусу, Honor Magic V5 виділяється видатною міцністю.

Випущений у липні новий складаний смартфон Honor Magic V5 встановив світовий рекорд та потрапив до Книги рекордів Гіннесса "за найбільшу вагу, підняту складним смартфоном". Про це пише портал Gizmochina.

Поставлений у Дубаї експеримент показав, що до шарніра пристрою можна прив'язати холодильник і декілька обважнюючих плит сумарною вагою 104 кг, і смартфон може витримати й не зламатися. Нинішнє досягнення майже на 30 кг перевищує попередній рекорд.

Ключовим елементом, що забезпечив рекорд, став шарнір Super Steel Hinge, виготовлений з надміцної сталі. За заявою виробника, межа міцності шарніра на розрив досягає 2300 мегапаскалів, а сам механізм розрахований на 500 000 складань.

Раніше Honor вже тестувала Magic V5, імітуючи екстремальні мови, включно зі зливою, перепадами температур і навіть ударами сталевими кульками, але новий експеримент остаточно підтвердив міцність і надійність смартфона.

Крім видатної міцності, телефон виділяється рекордно тонким і легким корпусом. Маса Magic V5 становить 217 г, а товщина в складеному стані – всього 8,8 мм. Це на 0,1 мм менше, ніж, наприклад, у Galaxy Z Fold 7.

Під корпусом – флагманські характеристики: Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ ОЗП і батарея 5820 мАг із зарядкою потужністю 66 Вт. Два екрани LTPO OLED з частотою 120 Гц і діагоналлю 6,43 і 7,95 дюйма, фотоблок 50+50+64 Мп і прошивка Magic OS 9 (Android 15) з підтримкою ШІ-функцій.

Для свого класу Honor Magic V5 вийшов відносно недорогим: початкова версія 12+256 ГБ продається за 1250 доларів, топова з 16+1024 ГБ доступна за 1530 доларів. Для порівняння, ціни на Samsung Galaxy Z Fold 7 в Європі стартують від 2100 євро. Девайс поки що вийшов тільки в Китаї.

