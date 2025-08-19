Ісіба наголосив, що Японія має відіграти свою роль у завершенні війни.

Японія може взяти участь у наданні гарантій безпеки для України після перемир'я з Росією. Про це повідомив прем'єр-міністр Ісіба Сіґеру, пише Kyodo News.

"Ми належним чином відіграємо свою роль, з огляду на те, що ми можемо і повинні зробити в рамках нашої правової бази і можливостей", - сказав Ісіба.

Прем'єр-міністр Японії зазначив, що поки не може сказати, що конкретно робитиме Токіо для України.

"Головне - домогтися якнайшвидшого припинення вогню і справедливого миру", - додав Ісіба.

У виданні нагадали, що Конституція Японії зобов'язує застосовувати військову силу тільки для власної самооборони. Проте японські військові беруть участь у миротворчих і антипіратських місіях за кордоном.

Гарантії безпеки для України - важливі новини

Раніше в tagesschau писали, що в Німеччині політики розділилися в питанні гарантій безпеки для України. Зокрема, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає, що в будь-яких моделях гарантій безпеки його країна також буде залучена. Водночас він висловився скептично щодо відправки німецьких військ в Україну.

Заступник голови фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Норберт Реттген не впевнений у тому, що російський диктатор Володимир Путін готовий до миру. Політик вважає, що насамперед потрібно посилити тиск на главу Кремля, після чого конфіскувати 250 млрд доларів заморожених активів російського центрального банку.

Крім того, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що зміцнення української армії стане основною гарантією безпеки для Києва. Також він запевнив, що в разі, якщо РФ візьме на себе відповідальність за повернення до кордонів Європи після укладення мирної угоди, Париж відреагує.

