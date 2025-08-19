Зазначається, що врожай кави в Бразилії буде меншим, ніж очікувалося.

Кава сорту арабіка на біржі в Нью-Йорку підскочила до найвищого рівня за два місяці. Трейдери побоюються, що холодна погода і легкі заморозки можуть знизити врожай у Бразилії, яка є найбільшим виробником кави.

Видання Bloomberg пише, що зростає занепокоєння тим, що цього року врожай кави в Бразилії буде нижчим за очікуваний через несприятливі погодні умови.

"Занепокоєння викликає не тільки поточний урожай, а й урожай 2026 року, який може бути обмежений, оскільки періоди холодної погоди вже призводять до раннього цвітіння", - аналітика McDougall Global View Майкла Макдугалла,

Найактивніший ф'ючерсний контракт зріс у вівторок, 19 серпня, на 2,6%. Ціни зростають п'яту сесію поспіль.

За словами брокера Sucden Financial Ltd Гаррі Говарда, зростання цін в останні кілька днів спричинене повільнішим, ніж очікувалося, експортом із Бразилії, і повідомленнями про заморозки в основних кавових регіонах Сул-де-Мінас і Серрадо. Однак він додав, що зростання цін "може вичерпатися", оскільки обсяги торгів різко скоротилися за останній тиждень.

Згідно з опитуванням Coffee Trading Academy, у сезоні 2025-26 років загальний врожай кави сортів арабіка та робуста в Бразилії становитиме 63,9 млн мішків по 60 кг кожний, що на 2,1% менше, ніж попереднього року.

Ціни на каву - останні новини

Ціни на каву сорту арабіка впали до найнижчого рівня за сім місяців. Суха погода допомогла прискорити збір врожаю в Бразилії на тлі побоювань щодо слабкого попиту. 2 липня найактивніший контракт упав на 1,8% до 2,87 долара за фунт, що є найнижчим показником з листопада 2024 року.

Пізніше видання The Independent повідомило, що з початку 2023 року до кінця 2024 року ціни на арабіку зросли на 190%, а ціни на дешевші зерна робусти зросли на 263% за той самий період.

