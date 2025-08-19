Ведучий Gamescom 2025 натякнув на показ Hollow Knight: Silksong, виклавши фото з клоунським носом

"У перший раз?", - підписав фотографію Джефф Кілі.

До церемонії Opening Night Live на Gamescom 2025 залишаються лічені години, а Джефф Кілі вже підлив масла у вогонь очікувань фанатів Hollow Knight: Silksong.

Ведучий виклав у X селфі з червоним клоунським носом і підписом: "У перший раз?". У коментарях тут же згадали, що клоун - це символ спільноти Silksong, яка щоразу сподівається на новини щодо гри, а в підсумку залишається з порожніми руками.

Подібне вже траплялося в червні на Summer Game Fest, коли Кілі пожартував, що трейлер Silksong вирішили замінити анонсом VR-гри про Дедпула. Багатостраждальна фанбаза тоді зненавиділа персонажа коміксів Marvel.

Тим часом розробники Hollow Knight з Team Cherry пообіцяли, що Silksong точно вийде цього року і навіть окреслили приблизне вікно релізу: до новорічних свят. При цьому студія не прив'язана до релізу портативки Xbox ROG Ally.

Раніше ми розповідали, що фанат Hollow Knight: Silksong намалював найменший арт Хорнет розміром із "2 бактерії". Для цього він використовував електронну літографію.

Крім того, нещодавно найвідданіший фанат Hollow Knight: Silksong зізнався, що не впевнений, що він хоче, щоб гра вийшла.

