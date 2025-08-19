На думку президента Франції, РФ буде "тривалою дестабілізуючою силою".

Президент Франції Еммануель Макрон назвав Росію "тривалою дестабілізуючою силою", а російського диктатора Володимира Путіна - людожером, якому "потрібно продовжувати їсти заради власного виживання". Про це він сказав в інтерв'ю LCI, пише Le Figaro.

Макрон, зокрема, закликав європейців "не бути наївними" перед обличчям Росії, яка, за його словами, буде "тривалою дестабілізуючою силою". Він також нагадав, що з 2007-2008 років Путін рідко дотримувався своїх зобов'язань і прагнув переглянути кордони, щоб розширити свою владу.

"Країна, яка інвестує 40% свого бюджету в таке обладнання, яка мобілізувала армію чисельністю понад 1,3 мільйона чоловіків, не повернеться до стану миру та відкритої демократичної системи за одну ніч... Отже, в тому числі для власного виживання, йому (Путіну, - ред.) потрібно продовжувати їсти. Ось і все. І тому це хижак, це людожер біля наших воріт", - сказав президент Франції.

Він стверджує, що це не означає, що вже "завтра це буде напад на Францію, але зрештою це загроза для європейців".

Видання наголосило, що інтерв'ю з Макроном відбулося після зустрічі у Вашингтоні європейських лідерів із президентом США Дональдом Трампом, де було оголошено про ймовірну зустріч президента України Володимира Зеленського з Путіним.

В іншому інтерв'ю - американському каналу NBC News - Макрон не приховував, що не поділяє оптимізму Трампа щодо можливості досягнення мирної угоди.

"Коли я дивлюся на ситуацію та факти, я не бачу, щоб президент Путін зараз прагнув миру, але, можливо, я надто песимістичний", – додав французький лідер.

Переговори у Вашингтоні: думки експертів

Як повідомляв раніше УНІАН, на думку німецького політолога, аналітика Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень Андреаса Умланда, Путін не піде на компроміси. Він зазначив, що є великі сумніви, що навіть якщо відбудеться зустріч між президентом України і російським диктатором, то після неї будуть позитивні результати для завершення війни. Найбільше його тривожить, "що буде, якщо зустріч таки відбудеться, а Путін та Зеленський не домовляться, мовляв, як у такому випадку діятиме Захід.

Також редактор Financial Times у Європі Бен Холл писав, що, попри намагання Трампа укласти будь-яку угоду якомога швидше, Київ та союзники мають намір виграти час, аби опрацювати деталі й уникнути несправедливості. Водночас експерт вважає, що здача територій - це "російська пастка", в яку потрапили Трамп та його спецпосланець Стів Віткофф. "Росія якимось чином переконала Трампа, що її максималістські територіальні вимоги, які Україна не може прийняти, є єдиною основою для угоди. Україна та європейці повинні зробити те саме з гарантіями безпеки. Судячи з результатів понеділка, їм ще багато чого потрібно зробити", - написав Холл.

