Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,32 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 20 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,36 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на 10 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,32 гривні за один євро, тобто гривня втратила 15 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,37/41,40 грн/дол., а євро - 48,35/48,37 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

На початку серпня Нацбанк знову збільшив обсяг інтервенцій та при цьому посилив гривню до чотиримісячного максимуму, де й зберігав курс гривні впродовж минулого тижня, йдеться у фінансовому тижневику інвестгрупи ICU. Зазначається, що НБУ витратив у перший тиждень серпня з міжнародних резервів 843 млн доларів на валютні інтервенції, а минулого тижня скоротив продаж валюти до 608 млн доларів.

Аналітик Олексій Козирєв вважає, що курс долара в банках України до 22 серпня буде в межах 41-41,80 гривні, а в обмінниках - у межах від 41,05 до 41,75 гривні.

Водночас, згідно з його прогнозом, курс євро в банках перебуватиме в межах від 47,70 до 49 гривень, а в обмінниках - у межах від 47,90 до 48,90 гривні.

Вас також можуть зацікавити новини: