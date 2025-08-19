Також може бути знято ембарго для журналістів на поширення новин з парламенту.

У вересні можуть відновитися трансляції засідань Верховної Ради України. Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам сказав Ярослав Юрчишин, народний депутат від "Голосу", голова Комітету ВР з питань свободи слова.

"Ми робимо все, щоб з вересня нова сесія не лише почалася в онлайн-трансляції на каналі "Рада", але і було знято абсурдне ембарго на годину для новин з Верховної Ради. Щоб можна було матеріали, які ви напрацьовуєте тут, чи які пов’язані з парламентом, в режимі "живого" часу публікувати", - зазначив він.

Юрчишин повідомив, що наразі було підготовано комплексний проєкт постанови, аби запровадити онлайн-трансляцію на каналі "Рада", в YouTube та Т2.

"І можливість, власне, те, що більше стосується парламентських кореспондентів: в режимі "живого" ефіру видавати всі новини, які стаються в парламенті", - сказав депутат.

За його словами, є попередня домовленість, що цього тижня відповідний проєкт постанови буде зареєстровано у ВР.

"Попередня домовленість є, що цього тижня вона реєструється, оперативно дається доручення Регламентному комітету так, щоб до 2 вересня, коли у нас почнеться осіннє засідання, ми могли проголосувати і одразу запустити в ефір", - зазначив Юрчишин.

Трансляції з Верховної Ради

Як повідомляв УНІАН, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну засідання Верховної Ради припинили транслювати на телебаченні, що однак не заважало деяким нардепам вести приватні трансляції у власних соцмережах.

Крім того, через війну до приміщень Ради не пускали журналістів. Лише у травні 2024 року були зроблені деякі послаблення щодо роботи журналістів у приміщеннях Верховної Ради.

Зокрема, перебуваючи в парламенті, в приміщенні прес-центру, журналісти мають суворо дотримуватися встановлених правил та обмежень. Серед цих обмежень майже всі журналістські матеріали з Ради публікуються у ЗМІ не одразу, а із певною затримкою в годину-дві, чи навіть більше.

