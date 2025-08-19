Дональд Трамп вийшов в ефір і озвучив свою думку про результати вчорашніх переговорів.

Зрештою Україна "поверне своє життя", перестане втрачати людей і отримає "багато землі", заявив президент США Дональд Трамп.

"Росія - це потужна військова держава, подобається це комусь чи ні. Це велика держава, значно більша. Це не та війна, яку слід було починати. Так не робиться. Не можна йти проти країни, яка в десять разів більша за тебе", - зазначив він в ефірі Fox News.

Крім того, американський лідер додав, що Росія продовжує говорити про Донбас, адже вони контролюють 79% території Донецької та Луганської областей. "Вони це розуміють", - наголосив Трамп.

Інші заяви Дональда Трампа

Раніше УНІАН повідомляв, що, за словами американського президента, Зеленський повинен буде показати гнучкість у переговорах із Путіним. "Я б не сказав, що вони коли-небудь стануть кращими друзями, але в них усе добре", - зазначив Трамп.

Крім того, ще під час зустрічі з європейськими лідерами президент США наголосив, що, чи вдасться домогтися закінчення війни, світ дізнається за тиждень-два.

