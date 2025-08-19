Президент США розраховує, що Путін теж "поводитиметься добре".

Київ повинен проявити гнучкість під час мирних переговорів із Москвою. Про це заявив президент США Дональд Трамп в ефірі Fox News.

Так, американський лідер заявив, що не планує бути присутнім на першій можливій зустрічі лідерів України та Росії. Водночас він висловив думку, що Зеленський і Путін зможуть домовитися.

"Думаю, що Путін і Зеленський ладнають між собою трохи краще, ніж я думав. Думаю, у них усе добре. Я б не сказав, що вони коли-небудь стануть найкращими друзями, але в них усе добре", - сказав Трамп.

При цьому він заявив, що Україні не слід сподіватися на повернення Криму, оскільки це "неможливо".

"Володимир Зеленський має показати гнучкість", - сказав Трамп про майбутні переговори.

Президент США також висловив сподівання, що "Путін поводитиметься добре", інакше "ситуація буде складною".

Крім того, президент США заявив, що приєднання України до НАТО "завжди було табу для росіян, задовго до Путіна".

Говорячи про повоєнні гарантії Україні, Трамп зазначив, що Франція, Німеччина і Велика Британія хочуть, щоб частиною цих гарантій була присутність військового контингенту безпосередньо в Україні. За його словами, США можуть допомогти Європі з розміщенням військ в Україні, зокрема підтримкою з повітря, але американських військ безпосередньо в Україні не буде.

Як писав УНІАН, після зустрічі Зеленського з Путіним може відбутися зустріч у форматі на трьох за участю Трампа. І на цій другій зустрічі можуть бути досягнуті якісь угоди.

За словами німецького канцлера Фрідріха Мерца, зустріч Путіна і Зеленського може відбутися в найближчі два тижні. Хоча сам Мерц поки що сумнівається, що Путін дійсно на неї приїде.

