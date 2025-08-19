Зазначається, що фактичним організатором політичної кампанії Залужного стала депутатка від партії "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар.

Колишній головнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний відкрив передвиборчий штаб і почав таємно готуватися до наступних президентських виборів. Про це повідомила американська журналістка Кеті Лівінгстон із посиланням на власні джерела.

Вона розповіла, що Залужний відкрив у Лондоні передвиборчий штаб, у який триває набір співробітників. Лівінгстон заявила, що керівником призначено генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

За даними журналістки, фактичним організатором політичної кампанії Залужного стала народна депутатка від партії "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар. Вона займається всіма деталями як заступник керівника кампанії.

Лівінгстон додала, що ексжурналістка BBC News Україна Оксана Тороп займатиметься медіаосвітленням політичної кампанії Залужного. У минулому вона активно висвітлювала діяльність Залужного на посаді головнокомандувача ЗСУ.

Лівінгстон поділилася, що також до команди Залужного приєдналася заступниця директора НАБУ Поліна Лисенко. Вона очолює міжнародну діяльність.

Крім того, за словами журналістки, передвиборчу кампанію Залужного очолює ексголова наглядової ради "Укроборонпром" Сергій Пашинський.

Британія допоможе Україні провести перші вибори після війни

Раніше стало відомо, що Велика Британія допоможе Україні провести перші президентські вибори після завершення повномасштабної війни. Виборчі комісії двох країн підписали нову угоду про співпрацю.

Центральна виборча комісія України підтвердила, що нова угода допоможе зміцнити демократичні цінності в Україні. Назвавши це "знаковим моментом", комісія додала, що йдеться також про протидію дезінформації, а також про допомогу в організації голосування з-за кордону.

