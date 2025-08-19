Лабубу - бренд колекційних плюшевих іграшок у вигляді монстрів.

Китайський виробник плюшевих іграшок Pop Mart International Group Ltd. повідомив про суттєве зростання прибутку, що було спричинене високим глобальним попитом на надзвичайно популярні ляльки Labubu (Лабубу). Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з фінансовою звітністю, виторг компанії в першій половині 2025 року зріс на 204% у річному вимірі – до 13,88 млрд юанів (1,93 млрд доларів). Для порівняння, у той самий період минулого року зростання становило 62%. Чистий прибуток компанії зріс на 397%, досягнувши 4,57 млрд юанів (636 млн доларів).

Пекінська компанія стрімко просувається у реалізації свого глобального плану розширення, використовуючи зростаючу світову популярність Labubu, яка перетворилася на справжній феномен попкультури на західних ринках, особливо у США.

За прогнозами фахівців, обсяги закордонних продажів, ймовірно, перевищить внутрішній китайський ринок у 2025 році, адже на західних ринках іграшки Pop Mart, як правило, мають вищу ціну, ніж у Китаї.

Нагадаємо, цього місяця Pop Mart відкрила мегамагазин у флагманському торговому центрі Iconsiam у Бангкоку. А в березні компанія заявила, що планує відкрити приблизно 100 нових магазинів за межами материкового Китаю у 2025 році.

Ляльки Лабубу

Labubu - бренд колекційних плюшевих іграшок у вигляді монстрів, створений гонконзьким дизайнером Лун Касіном. Також Labubu - ім'ям головної героїні серії. Фігурки мають виразні риси – великі очі, колючу шерсть, довгі вушка і виразну міміку. При цьому кожен персонаж має унікальний "‎характер"‎. Можливо, саме поєднання цих якостей призвело до справжнього фурору на світових ринках.

Популярність Labubu призвела до появи підробок – раніше творці бренду вже оголосили війну так званому Lafufu. У Pop Mart вирішили діяти нестандартно: компанія подала заявку на реєстрацію торгової марки "Lafufu" – ймовірно, щоб узяти під контроль саму назву, яку використовують зловмисники.

