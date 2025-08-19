З таким оповіщенням місцева влада виступила після того, як там загинула людина.

Туристів закликали припинити "нерозважливі" стрибки зі скель у містечку Поліньяно-а-Маре, яке вважається одним із найкрасивіших місць Італії.

Як пише The Independent, з таким оповіщенням місцева влада виступила після того, як там загинула людина.

Повідомляється, що 23-річний сицилієць Франческо Ароніка помер у лікарні міста Монополі, у минулі вихідні вдарившись головою об камінь під час стрибка з уступу скелі Лама-Монакіле в Поліньяно-а-Маре в регіоні Апулія.

Відео дня

Тим часом, місцева влада звинувачує в інциденті соціальні мережі та нерозважливу поведінку деяких туристів.

Річ у тім, що кожного червня в місті проходить етап чемпіонату Red Bull Cliff Diving World Series, під час якого професійні сміливці-дайвери стрибають у море зі скель. Деякі туристи, надивившись відео з цього заходу, вирішують повторити цей досвід – і далеко не завжди вдало.

"Нехай це стане для всіх молодих людей уроком: життя – крихкий дар, і достатньо миті, щоб змінити це назавжди. Потрібно більше усвідомленості, більше обережності, більше поваги до себе та свого життя", – заявила голова міської ради Поліньяно-а-Маре Анна де Донато.

Інші нещасні випадки з туристами

Як повідомляв УНІАН, раніше італійські рятувальники розповіли, що цього літа вони фіксують рекордну кількість смертей у горах.

Тим часом, в Австрійських Альпах не так давно блискавка вбила трьох досвідчених туристів.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей та дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.