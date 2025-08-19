Також за наказом генерала РФ росіяни бомбардували житлову забудову у середмісті.

Служба безпеки України встановила, хто саме на початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, навесні 2022 року, віддав наказ скидати бомби на Маріупольській театр та місцевий пологовий будинок - українська спецслужба заочно повідомила про підозру генералу РФ Миколі Гостєву. Про це йдеться у заяві СБУ.

Як зазначається, Служба безпеки зібрала нову доказову базу на командувача 4-ї армії військово-повітряних сил Південного військового округу РФ генерал-лейтенанта Гостєва. За даними слідства, у березні 2022 року саме він віддав наказ ударити з повітря по центру Маріуполя.

Як встановило розслідування, росіяни прицільно атакували будівлю пологового відділення міської лікарні № 3, житлові будинки та обласний драматичний театр.

Для здійснення ударів окупанти задіяли 10 бойових літаків: винищувачі Су-30СМ (М2) та фронтові бомбардувальники Су-24М. Українські слідчі задокументували: під час повітряної атаки бойові літаки агресора прицільно вдарили по пологовому відділенню та драмтеатру фугасними авіабомбами ФАБ-500. Також за наказом вказаного генерала його підлеглі бомбардували житлову забудову у центральній частині Маріуполя.

Зараз, на підставі зібраних доказів, слідчі СБУ заочно повідомили Гостєву про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, поєднані з умисним вбивством, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Злочини РФ в Маріуполі

Як писав УНІАН, 16 березня 2022 року росіяни скинули з літаків бомби на будівлю драматичного театру у Маріуполі, де переховувалися сотні мирних жителів. Під завалами загинули близько 300 людей. Після бомбардування зруйнувалася центральна частина драматичного театру, а уламками завалило вхід у бомбосховище, що знаходилося в будівлі. Також було скинуто бомбу на будівлю пологового відділення міської лікарні. Жахливі кадри цих подій облетіли весь світ.

