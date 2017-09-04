На виставці у Берліні показали незвичайний смарт-холодильник (фото)
09:59, 04 вересня 2017Наука та IT
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Такий смарт-холодильник може сам рухатися по будинку, реагуючи на голос, і призначений для користування людьми з обмеженими можливостями.
Смарт-холодильник може сам рухатися по будинку, реагуючи на голос \ engadget
Компанія Panasonic вирішила створити техніку для дому майбутнього покоління, представивши на виставці IFA у Берліні смарт-холодильник. Смарт-холодильник може самостійно пересуватися по будинку, реагуючи на людський голос.
Читайте такожЗавод майбутнього: гігафабрику Tesla, що будується, показали на відео з безпілотникаЦей пристрій – не просто холодильник із голосовим інтерфейсом, який рухається. Він може сканувати дім, щоб визначати, куди рухатися.
Він може сканувати дім, щоб визначати, куди рухатися \ engadget
У Panasonic зазначили, що створили такий холодильник не для тих, кому лінь вставати з дивана, а для людей з обмеженими можливостями та літніх людей.
Цей пристрій призначений для людей літнього віку \ engadget
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