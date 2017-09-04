На виставці у Берліні показали незвичайний смарт-холодильник (фото)

Компанія Panasonic вирішила створити техніку для дому майбутнього покоління, представивши на виставці IFA у Берліні смарт-холодильник. Смарт-холодильник може самостійно пересуватися по будинку, реагуючи на людський голос.

Читайте такожЗавод майбутнього: гігафабрику Tesla, що будується, показали на відео з безпілотникаЦей пристрій – не просто холодильник із голосовим інтерфейсом, який рухається. Він може сканувати дім, щоб визначати, куди рухатися.

У Panasonic зазначили, що створили такий холодильник не для тих, кому лінь вставати з дивана, а для людей з обмеженими можливостями та літніх людей.