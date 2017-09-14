Названа дата загибелі космічного зонду "Кассіні"

Космічний апарат «Кассіні» завершить свою місію на орбіті Сатурна 15 вересня. Саме завтра апарат згорить. Про це повідомляється на сайті NASA.

Зазначається, що двигун космічного апарату майже повністю зношений. Тож апарат згорить для того, щоб в подальшому він не дрейфував довкола Сатурна і не врізався в один із супутників планети.

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«Безпечним знищенням космічного апарата в атмосфері Сатурна ми уникаємо того, що «Кассіні» міг вплинути на один із супутників Сатурна, і збережемо їх недоторканними для майбутніх досліджень», – заявив проектний менеджер «Кассіні» в Лабораторії реактивного руху NASA Ерл Майзе.

Апарат передавав на Землю фото хмар Сатурна та масивного урагану. У квітні цього року зонд відправив найближчі за всю історію фото Сатурна.

«Кассіні» досліджує Сатурн протягом 13 років.

Як повідомляв УНІАН раніше, кільця Сатурна, можливо, утворилися порівняно недавно - всього 100 мільйонів років тому. Такі попередні результати аналізу інформації, зібраної космічним апаратом "Кассіні" на заключному етапі його довгого космічної подорожі.

Якщо дані про вік кілець планети підтвердяться, це означатиме, що ми спостерігаємо за Сатурном в особливий період його розвитку в межах Сонячної системи.