Ющенко скасував свій указ щодо цифрового телебачення

Президент України Віктор ЮЩЕНКО скасував свій указ від 26 грудня 2008 року №1215 про зупинення урядової програми розвитку цифрового телерадіомовлення в Україні.

Про це сказано в указі Президента від 22 квітня 2009 року №259, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Як відомо, урядову програму розвитку цифрового ТБ було затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року №1085 "Про затвердження Державної програми упровадження цифрового телерадіомовлення». Серед основних причин зупинення дії цієї постанови уряду Президент в указі №1215 називав відсутність соціальних гарантій. Зокрема, в указі наголошувалося, що «визначені програмою завдання і заходи щодо її виконання містять лише заходи організаційного та технологічного характеру», які не враховують соціальний складник процесу запровадження цифрового телерадіомовлення. Зокрема, на думку В.ЮЩЕНКА, програмою не було визначено державні гарантії забезпечення соціально незахищених громадян України перетворювачами цифрового сигналу, не передбачені шляхи рішення питань, пов`язаних з низькою фінансовою можливістю громадян, високою вартістю засобів приймання сигналів цифрового мовлення, яке унеможливлює забезпечення доступу до цифрового телерадіомовлення всіх верств населення.

«Перехід від аналогового до цифрового мовлення без відповідної державної підтримки соціального складника такого процесу, враховуючи соціальну значущість ефірного наземного телебачення, призведе до обмеження доступу громадян до інформації», - наголошувалося в указі №1215.

Це, на думку Президента, не відповідало статтям 34 і 50 Конституції України.

Крім того, В.ЮЩЕНКО заперечував проти положень програми, пов`язаних з термінами запровадження цифрового ТБ в Україні. В указі 1215 наголошувалося, що виконання програми розраховано на період з 2008 до 2015 року, а 2015 року було заплановане створення інфраструктури цифрового телерадіомовлення на 17,72% покриття України, як і 2012, 2013, 2014 рр. Водночас, згідно з Регіональною угодою (Женева-2006), Україна взяла на себе зобов`язання перейти на цифровий формат до 2015 року.

Довідка УНІАН. Урядовою державною програмою запровадження цифрового телерадіомовлення в Україні передбачено загальне фінансування на ці цілі в розмірі 4,3 млрд. грн., зокрема з державного бюджету – всього 8,95 млн. грн., решта коштів – за рахунок інвестицій та інших джерел. Державним замовником-координатором програми визначено Мінтрансзв’язку, керівником програми – міністра транспорту та зв`язку.

Програмою передбачено до 2015 року запровадити у смугах частот 174-230 Мгц і 470-862 Мгц радіотехнології цифрового телерадіомовлення стандарту DVB-T.

Згідно з урядовою програмою, перехід системи телерадіомовлення з аналогового на цифрове дасть змогу: забезпечити подальший розвиток вітчизняного телерадіомовлення і розширити можливості для створення і забезпечення доступу населення до нових теле- і радіопрограм; досягти показників країн Західної Європи щодо кількості каналів і програм телерадіомовлення; забезпечити доступ широких верств населення до програм цифрового телерадіомовлення з використанням сучасних цифрових технологій; створити умови для подальшого розвитку конкурентного середовища на ринку телекомунікаційних послуг, зокрема послуг телерадіомовлення; підвищити рівень інвестиційної привабливості галузі телерадіомовлення та ін.