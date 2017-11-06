Знайдено найдавнішу спіральну галактику

Астрономи змогли наблизитися до розуміння природи спіральних галактик, підтвердивши, що A1689B11 є найдавнішою з них, відомих науці.

Спостерігаючи за A1689B11, експерти виявили надзвичайно прості спіральні рукави, які поки що тільки зароджуються, передає Naked Science.

Вік галактики експерти оцінюють в 11 млрд років. Вчені також вважають, що швидкість зореутворення в A1689B11 становить 22 ± 2 сонячні маси на рік. При цьому диск A1689B11 достатньо тонкий і холодний.

Дослідники відносно рідко виявляють спіральні галактики на ранніх етапах еволюції Всесвіту. Вчені вважають, що подальші спостереження допоможуть виявити й інші схожі об'єкти, а також проаналізувати те, як з часом змінювалася їхня структура.

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Варто зазначити, що спіральні галактики є одними з основних типів галактик. Вони мають центральний балдж (майже сферичне потовщення), який оточений диском. Такі галактики мають значний сумарний обертальний момент. Власне, сама назва пішла від присутніх всередині диска яскравих зоряних рукавів, що простягаються з балджа. Це - області активного зореутворення.

Галактики такого типу широко поширені у Всесвіті: за оцінками дослідників, приблизно у 70% близьких до нас галактик є спіральні рукави. При цьому важливі аспекти, пов'язані з цим типом галактик, все ще залишаються загадкою.