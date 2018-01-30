Хакери змусили банкомати в США "виплюнути" мільйон доларів

За минулі кілька днів в країні низку успішних атак на банкомати було проведено «за схемою джекпоту».

Координована група хакерів, імовірно, пов'язана з міжнародними кримінальними синдикатами, викрала понад $1 млн з банкоматів по всій території США, змусивши машини «випльовувати» банкноти, як ігровий автомат видає джекпот.

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Про це повідомив високопоставлений офіцер спецслужб, передає Reuters. За його словами, за минулі кілька днів в країні низку успішних атак на банкомати було проведено «за схемою джекпоту».

Це перша широкомасштабна мережа взломів у США такого типк. У попередні роки подібні злочини скоювалися в Європі і деяких країнах Латинської Америки.

«Було тільки питанням часу, коли ця злочинна схема дійде і до нас», – сказав спецагент підрозділу з кримінальних розслідувань Метью О'Нілл.