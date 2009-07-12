Світовий IT-ринок скоротиться до 3,2 трлн. дол.

У 2009 році обсяг світового IT-ринку скоротиться до 3,2 трильйонів доларів, що на шість відсотків (200 мільярдів доларів) менше показника 2008 року. Про це повідомляється в дослідженні аналітичної компанії Gartner.

Попередній прогноз щодо ринку інформаційних технологій аналітики Gartner оприлюднили в березні цього року. Тоді вони вважали, що світові витрати на IT в 2009 році знизяться на 3,8 відсотка.

На думку Gartner, в 2009 році більше всього знизяться витрати споживачів на комп`ютери - на 16,3 відсотка. Продажі IT-послуг знизяться на 5,6 відсотка, а телекомунікаційний ринок скоротиться на 4,6 відсотка.

Менше за все в 2009 році впаде попит на програмне забезпечення. За розрахунками аналітиків, цей сегмент ринку скоротиться лише на 1,6 відсотка. У 2008 році ринок ПЗ зріс на 10,3 відсотка.

Лента.ру