MySpace обійшов за популярністю Yahoo!

Соціальній мережі MySpace вдалося обійти за популярністю пошуковий сервіс Yahoo!. Про це свідчать останні дослідження аналітичної компанії ComScore.

У листопаді 2006 року було зареєстровано 38,7 мільярда переглядів сторінок MySpace. На сторінках пошукача Yahoo! побували 38,1 мільярда разів, повідомляє агентство AP. Таким чином, MySpace вдалося збільшити кількість переглядів порівняно з жовтнем 2006 року на 2 відсотки. А за рік кількість відвідувачів MySpace потроїлася (рівно рік тому цей ресурс відвідували не більше 12,5 мільярдів раз на місяць).

Натомість, портал Yahoo!, на сторінках якого, крім пошукової системи, можна знайти відеосервіс, агрегатор новин і ряд інших сервісів, залишається лідером за кількістю унікальних користувачів і тривалості їх перебування в Мережі.

Лента.ру