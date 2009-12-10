Чергове випробування ракети Булава знову закінчилося невдачею.

Як пише " Российская газета ", пуск провели в середу вранці і до пізнього вечора посадовці Міноборони і Московського інституту теплотехніки не коментували випробування, що відбулися, і його результати.

У свою чергу, газета "Ведомости" пише, з посиланням на обізнане джерело, що ймовірно не спрацювала третя ступінь ракети. За його даними, перші дві ступені відпрацювали штатно, так що запуск навіть можна вважати "частково успішним". При попередніх випробуваннях не спрацьовувала вже перша ступінь. Всього у Булави було 12 випробувальних пусків і лише чотири з них були визнані "успішними", причому два - "частково".

Эхо Москвы