Два реєстратори доменних імен згорнули роботу в Китаї

Go Daddy і Network Solutions, дві американські компанії, які займаються продажем інтернет-адрес сайтам, заявили, що припинили реєстрацію нових доменних імен у Китаї, передає Associated Press.

Причиною такого рішення стала висунута компаніям владою КНР вимога надати фотографії та ідентифікаційні документи ряду клієнтів - продавців інтернет-адрес.

Раніше повідомлялося, що американська компанія Google Inc., якій належить однойменна пошукова інтернет-система, більше не піддаватиме цензурі результати пошуку, як цього вимагає уряд КНР. Ще в січні ц.р. Google пригрозив піти з китайського ринку, нагадує РосБізнесКонсалтинг. Але тепер компанія обрала іншу тактику. З 22 березня Google скеровує весь китайський трафік через пошуковий ресурс в Гонконзі, у якого особливий статус, і інтернет-фільтри не діють. Така тактика викликала різкий протест китайської влади.